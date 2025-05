Consultant pour Prime Video durant la quin­zaine et conquis par le spec­tacle proposé par Gaël Monfils ce mardi soir face à Hugo Dellien, Fabrice Santoro a pu faire passer un message au joueur de 38 ans après sa quali­fi­ca­tion pour le deuxième de Roland‐Garros.

« Gaël, je t’aime beau­coup mais je suis désolé de te dire ça, mais je préfère quand tu joues en cinq sets qu’en trois sets (sourire). J’aime vivre des émotions et à chaque fois que tu vas au cinquième, je sais que je vais vivre un grand moment, a l’ex‐17e mondial qui avait déclaré quelques minutes plus tôt : Oui, on aime­rait bien qu’il gagne les matchs en trois sets. Mais que c’est bon de le voir gagner en cinq ! Il a certai­ne­ment plus mal aux jambes que nous, il est plus fatigué que nous, mais des matchs comme ça, on en redemande ! »