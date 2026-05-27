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Fabrice Santoro, après la défaite de Loïs Boisson : « Où se situe réel­le­ment son niveau de jeu moyen ? Moi, je ne sais pas »

Par
Baptiste Mulatier
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Demi‐finaliste l’an dernier, Loïs Boisson s’est incliné dès le premier tour de Roland‐Garros ce mardi, balayée par Anna Kalinskaya (24e mondiale) : 6–2, 6–2.

Au micro de Prime Video, Fabrice Santoro a analysé les consé­quences de cette défaite pour la Française.

« C’est la fin d’un cycle de 52 semaines. Il y a eu son éclo­sion ici, qui l’a propulsé dans le top 50. Ses nombreuses bles­sures, et aujourd’hui, sa défaite au premier tour de Roland‐Garros, qui va la replonger un petit peu dans les profon­deurs du clas­se­ment. Après, elle a du tennis, elle est capable de bien jouer, mais pour cela, comme n’im­porte quel joueur, il faut être en bonne santé avant tout. Sans la santé, on ne peut pas performer. Donc on lui souhaite vrai­ment d’en­chaîner les matchs, et puis peut‐être que d’ici six mois, un an, deux ans, on connaîtra son niveau de jeu réel. Parce qu’au­jourd’hui, on a vu son poten­tiel sur deux semaines. Mais où se situe réel­le­ment son niveau de jeu moyen ? Moi, je ne sais pas. »

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 12:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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