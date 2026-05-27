Demi‐finaliste l’an dernier, Loïs Boisson s’est incliné dès le premier tour de Roland‐Garros ce mardi, balayée par Anna Kalinskaya (24e mondiale) : 6–2, 6–2.

Au micro de Prime Video, Fabrice Santoro a analysé les consé­quences de cette défaite pour la Française.

« C’est la fin d’un cycle de 52 semaines. Il y a eu son éclo­sion ici, qui l’a propulsé dans le top 50. Ses nombreuses bles­sures, et aujourd’hui, sa défaite au premier tour de Roland‐Garros, qui va la replonger un petit peu dans les profon­deurs du clas­se­ment. Après, elle a du tennis, elle est capable de bien jouer, mais pour cela, comme n’im­porte quel joueur, il faut être en bonne santé avant tout. Sans la santé, on ne peut pas performer. Donc on lui souhaite vrai­ment d’en­chaîner les matchs, et puis peut‐être que d’ici six mois, un an, deux ans, on connaîtra son niveau de jeu réel. Parce qu’au­jourd’hui, on a vu son poten­tiel sur deux semaines. Mais où se situe réel­le­ment son niveau de jeu moyen ? Moi, je ne sais pas. »