Demi‐finaliste l’an dernier, Loïs Boisson s’est incliné dès le premier tour de Roland‐Garros ce mardi, balayée par Anna Kalinskaya (24e mondiale) : 6–2, 6–2.
Au micro de Prime Video, Fabrice Santoro a analysé les conséquences de cette défaite pour la Française.
« C’est la fin d’un cycle de 52 semaines. Il y a eu son éclosion ici, qui l’a propulsé dans le top 50. Ses nombreuses blessures, et aujourd’hui, sa défaite au premier tour de Roland‐Garros, qui va la replonger un petit peu dans les profondeurs du classement. Après, elle a du tennis, elle est capable de bien jouer, mais pour cela, comme n’importe quel joueur, il faut être en bonne santé avant tout. Sans la santé, on ne peut pas performer. Donc on lui souhaite vraiment d’enchaîner les matchs, et puis peut‐être que d’ici six mois, un an, deux ans, on connaîtra son niveau de jeu réel. Parce qu’aujourd’hui, on a vu son potentiel sur deux semaines. Mais où se situe réellement son niveau de jeu moyen ? Moi, je ne sais pas. »
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 12:16