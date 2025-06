Les mots nous manquent tant ce que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner viennent de nous offrir est excep­tionnel. Finalement vain­queur après 5h30 de jeu d’un niveau déli­rant, l’Espagnol va logi­que­ment récolter les lauriers des tous les fans et observateurs.

Mais il ne faudra pas oublier l’Italien qui a fait preuve d’une comba­ti­vité et d’une humi­lité sans faille pour s’ac­cro­cher jusqu’au malgré un scénario plus que cruel. Et Fabrice Santoro, consul­tant Prime Video, a logi­que­ment tenu à exprimer sa tris­tesse pour le numéro 1 mondial.

« J’ai du mal à réaliser ce que l’on vient de voir, ce que l’on vient de partager avec vous durant plus de 5 heures, un monu­ment du tennis sans aucun doute avec des rebon­dis­se­ments, du suspense, de l’in­cer­ti­tude et un niveau de jeu extra­o­di­naire. On se deman­dait ce qu’on aurait après Federer et Nadal et se deman­dait ce qu’on aurait après alors merci au ciel de nous avoir offert très vite ces deux immenses cham­pions. Je ne peux pas m’empêcher d’être content pour Carlos Alcaraz mais la tris­tesse que je ressens pour Jannik Sinner est énorme car perdre après un tel scénario est extrê­me­ment douloureux. »