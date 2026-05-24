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Fabrice Santoro, après le forfait d’Arthur Fils : « Il doit se fixer cet objectif pour la suite de la saison »

Par
Baptiste Mulatier
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Comme beau­coup, Fabrice Santoro a accueilli avec décep­tion le forfait d’Arthur Fils pour Roland‐Garros. Mais le consul­tant a égale­ment tenu à saluer la déci­sion du numéro 1 fran­çais, qu’il juge respon­sable et réflé­chie, en évoquant pour L’Equipe les prio­rités que le joueur devrait désor­mais se fixer pour la suite de sa saison. 

« Bien évidem­ment que c’est une grosse décep­tion pour lui avant tout, mais aussi pour le public fran­çais, pour le tournoi. Après, ce que je note, c’est qu’il apprend vrai­ment de ses erreurs. Et l’année dernière, le fait d’avoir essayé de jouer blessé, ça lui a coûté quasi­ment huit mois en dehors du circuit. Donc aujourd’hui, je pense qu’il prend la bonne déci­sion, c’est la sagesse. Et son objectif doit être de revenir le plus fort possible, pour peut‐être se quali­fier pour le Masters en fin de saison (il est actuel­le­ment 5e à la Race). Et ça n’au­rait pas de sens de jouer ici, de gagner un, deux, même trois matches, aggraver sa bles­sure et poten­tiel­le­ment se mettre en diffi­culté pour la suite de la saison. Donc je pense qu’il prend clai­re­ment la bonne décision. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 11:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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