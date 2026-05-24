

Comme beau­coup, Fabrice Santoro a accueilli avec décep­tion le forfait d’Arthur Fils pour Roland‐Garros. Mais le consul­tant a égale­ment tenu à saluer la déci­sion du numéro 1 fran­çais, qu’il juge respon­sable et réflé­chie, en évoquant pour L’Equipe les prio­rités que le joueur devrait désor­mais se fixer pour la suite de sa saison.

« Bien évidem­ment que c’est une grosse décep­tion pour lui avant tout, mais aussi pour le public fran­çais, pour le tournoi. Après, ce que je note, c’est qu’il apprend vrai­ment de ses erreurs. Et l’année dernière, le fait d’avoir essayé de jouer blessé, ça lui a coûté quasi­ment huit mois en dehors du circuit. Donc aujourd’hui, je pense qu’il prend la bonne déci­sion, c’est la sagesse. Et son objectif doit être de revenir le plus fort possible, pour peut‐être se quali­fier pour le Masters en fin de saison (il est actuel­le­ment 5e à la Race). Et ça n’au­rait pas de sens de jouer ici, de gagner un, deux, même trois matches, aggraver sa bles­sure et poten­tiel­le­ment se mettre en diffi­culté pour la suite de la saison. Donc je pense qu’il prend clai­re­ment la bonne décision. »