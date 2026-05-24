Comme beaucoup, Fabrice Santoro a accueilli avec déception le forfait d’Arthur Fils pour Roland‐Garros. Mais le consultant a également tenu à saluer la décision du numéro 1 français, qu’il juge responsable et réfléchie, en évoquant pour L’Equipe les priorités que le joueur devrait désormais se fixer pour la suite de sa saison.
« Bien évidemment que c’est une grosse déception pour lui avant tout, mais aussi pour le public français, pour le tournoi. Après, ce que je note, c’est qu’il apprend vraiment de ses erreurs. Et l’année dernière, le fait d’avoir essayé de jouer blessé, ça lui a coûté quasiment huit mois en dehors du circuit. Donc aujourd’hui, je pense qu’il prend la bonne décision, c’est la sagesse. Et son objectif doit être de revenir le plus fort possible, pour peut‐être se qualifier pour le Masters en fin de saison (il est actuellement 5e à la Race). Et ça n’aurait pas de sens de jouer ici, de gagner un, deux, même trois matches, aggraver sa blessure et potentiellement se mettre en difficulté pour la suite de la saison. Donc je pense qu’il prend clairement la bonne décision. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 11:51