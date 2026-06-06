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Fabrice Santoro, après le sacre de Mirra Andreeva : « Ce n’est que mon avis mais je pense qu’elle n’a rien à envier à Coco Gauff. Elle ira cher­cher d’autres Grands Chelems, sans aucun doute »

Par
Baptiste Mulatier
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Grâce à sa victoire en finale de Roland‐Garros contre la grande surprise Maja Chwalinska (6−3, 6–2), Mirra Andreeva est devenue devenue la plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1992. 

Au micro de Prime Video après le sacre de la Russe de 19 ans, Fabrice Santoro s’est inter­rogé sur l’étendue de son poten­tiel. Il est persuadé qu’elle ajou­tera d’autres trophées du Grand Chelem à son palmarès.

« Si elle peut devenir numéro 1 mondiale ? Excellente ques­tion, c’est diffi­cile d’y répondre. On savait qu’elle gagne­rait un Grand Chelem, mais on ne savait pas quand. C’est chose faite, et elle ira en cher­cher d’autres, sans aucun doute. Moi je pense qu’au­jourd’hui, c’est une immense cham­pionne qui peut‐être en‐dessous de Sabalenka sur douze mois, peut‐être de Rybakina aussi. Je pense qu’elle n’a rien à envier à Coco Gauff par exemple, ce n’est que mon avis. »

Publié le samedi 6 juin 2026 à 17:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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