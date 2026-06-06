Grâce à sa victoire en finale de Roland‐Garros contre la grande surprise Maja Chwalinska (6−3, 6–2), Mirra Andreeva est devenue devenue la plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1992.
Au micro de Prime Video après le sacre de la Russe de 19 ans, Fabrice Santoro s’est interrogé sur l’étendue de son potentiel. Il est persuadé qu’elle ajoutera d’autres trophées du Grand Chelem à son palmarès.
« Si elle peut devenir numéro 1 mondiale ? Excellente question, c’est difficile d’y répondre. On savait qu’elle gagnerait un Grand Chelem, mais on ne savait pas quand. C’est chose faite, et elle ira en chercher d’autres, sans aucun doute. Moi je pense qu’aujourd’hui, c’est une immense championne qui peut‐être en‐dessous de Sabalenka sur douze mois, peut‐être de Rybakina aussi. Je pense qu’elle n’a rien à envier à Coco Gauff par exemple, ce n’est que mon avis. »
Publié le samedi 6 juin 2026 à 17:57