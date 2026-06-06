Grâce à sa victoire en finale de Roland‐Garros contre la grande surprise Maja Chwalinska (6−3, 6–2), Mirra Andreeva est devenue devenue la plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1992.

Au micro de Prime Video après le sacre de la Russe de 19 ans, Fabrice Santoro s’est inter­rogé sur l’étendue de son poten­tiel. Il est persuadé qu’elle ajou­tera d’autres trophées du Grand Chelem à son palmarès.

« Si elle peut devenir numéro 1 mondiale ? Excellente ques­tion, c’est diffi­cile d’y répondre. On savait qu’elle gagne­rait un Grand Chelem, mais on ne savait pas quand. C’est chose faite, et elle ira en cher­cher d’autres, sans aucun doute. Moi je pense qu’au­jourd’hui, c’est une immense cham­pionne qui peut‐être en‐dessous de Sabalenka sur douze mois, peut‐être de Rybakina aussi. Je pense qu’elle n’a rien à envier à Coco Gauff par exemple, ce n’est que mon avis. »