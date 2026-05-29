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Fabrice Santoro après les défaites de Sinner et Djokovic : « On ne va pas se mentir, quand il est arrivé à Paris, Zverev s’est dit : ‘Si je réussis mon tournoi, je viens pour perdre en finale contre Sinner’. Et en fait, là, il se retrouve le joueur le mieux classé du tableau »

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Thomas S
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Et si Alexander Zverev allait enfin cher­cher ce fameux titre du Grand Chelem qui lui manque tant lors de cette édition 2026 de Roland‐Garros ?

Les portes se sont en tout cas encore plus ouvertes, ce vendredi, après la défaite de Novak Djokovic, un jour après l’éli­mi­na­tion du numéro 1 mondial et grand favori, Jannik Sinner. 

Interrogé à ce sujet sur Prime Video, Fabrice Santoro estime que l’Allemand est le mieux placé pour soulever la Coupe des Mousquetaires le 7 juin prochain. 

« On ne va pas se mentir, quand il est arrivé à Paris, Zverev s’est dit : ‘Si je réussis mon tournoi, je viens pour perdre en finale contre Sinner’. Et en fait, là il se retrouve le joueur le mieux classé, il n’y a plus que deux membre du Top 10 : lui et Félix Auger‐Aliassime, qui a déjà bien joué ici mais ce n’est pas forcé­ment à ce moment de l’année qu’on l’attend. »

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 22:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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