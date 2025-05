Consultant pour Prime Video durant la quin­zaine de Roland‐Garros et invité à s’ex­primer sur Gaël Monfils, opposé ce mardi soir au Bolivien Hugo Dellien au premier tour, Fabrice Santoro n’a pas tari d’éloges sur le physique du joueur fran­çais, le compa­rant même à deux légendes du sport.

« J’ai croisé Gaël Monfils hier (lundi) dans la zone joueurs et à chaque fois je suis surpris de voir un gars aussi athlé­tique encore. Il va avoir 40 ans l’année prochaine. On parlait lorsque j’étais sur le circuit de la tran­si­tion de 29 à 30 ans, 29 vous êtes jeunes et 30 ans vous êtes vieux. Et bien aujourd’hui, il y a des athlètes à travers le monde : Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo et Gaël Monfils. Je le mets parmi ces athlètes hors normes qui sont capables de rester mons­trueux sur le plan physique après 40 ans ou à l’ap­proche de la quarantaine. »