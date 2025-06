Au micro de Prime Video, Fabrice Santoro a évalué les chances de la révé­la­tion fran­çaise, Loïs Boisson (on le rappelle, 361e mondiale avant le début de Roland‐Garros !) avant sa demi‐finale contre la numéro 2 mondiale, Cori Gauff.

« Bien sûr qu’on y croit. Honnêtement, je ne pensais pas qu’elle passe­rait l’obstacle Andreeva donc j’ai été impres­sionné. Si on parle de tactique, elle a fait plier Andreeva sur deux points : la deuxième balle de service et côté coup droit. Andreeva ne pouvait plus faire un coup droit en fin de match. Coco Gauff, quand elle perd ses matchs c’est à cause de la deuxième balle de service et de son coup droit. Donc au niveau de la tactique, ce sera un copié collé même si Gauff a plus d’expérience qu’Andreeva. »