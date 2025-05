Avec Varvara Gracheva, 68e joueuse mondiale, en seule repré­sen­tante trico­lore dans le top 100, le tennis fran­çais connaît une situa­tion critique. Certains évoquent un creux géné­ra­tionnel pour expli­quer les maux du tennis féminin.

Dans des propos recueillis par Ouest‐France, Fabrice Santoro refuse d’adhérer à cette opinion. Le consul­tant de Prime Vidéo ne veut pas croire que l’hexa­gone n’a pas un vivier de joueuses promet­teuses. Pour l’an­cien 17e joueur mondial, il s’agit plus d’un problème de forma­tion qu’un problème de talent.

« C’est assez incom­pré­hen­sible… C’est une période regret­table. Il y a une expres­sion que je ne tolère pas et ne valide pas, c’est le trou géné­ra­tionnel. Dans un pays où il y a 68 millions d’habitants et des centaines de milliers de jeunes filles qui jouent, rêvent pour certaines d’être cham­pionnes et de gagner un Grand Chelem, avec des courts et des écoles de tennis dans toutes les régions, c’est plutôt un trou dans la formation ».