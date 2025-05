L’éternel sujet de la répar­ti­tion de l’argent dans le tennis a de nouveau fait son appa­ri­tion ces derniers jours alors qu’une réunion s’est tenue avant le début de Roland‐Garros entre les repré­sen­tants de l’ATP, de la WTA et les orga­ni­sa­teurs des quatre tour­nois du Grand Chelem.

Interrogé à ce sujet sur le plateau d’Amazon Prime Video dont il est consul­tant pendant la quin­zaine, Fabrice Santoro, après avoir montré son désac­cord avec l’un des argu­ments en faveur des joueurs, a eu des mots assez forts concer­nant le manque de moyens de certains d’entre eux.

« Lorsque les joueurs comparent le tennis aux sports améri­cains comme la NBA ou la NFL, je ne suis pas d’ac­cord. Un basket­teur est salarié d’un club, au‐dessus de lui il y a un entraî­neur, un direc­teur sportif, un président et un action­naire. Un tennisman est un chef d’en­tre­prise, on a une struc­ture à faire tourner, il faut se staffer, pour performer on a besoin d’un entraî­neur, d’un physio, d’un kiné, d’un prépa­ra­teur physique. On ne peut pas comparer. En revanche, lorsque j’en­tends parler d’un joueur 200e mondial, qui s’en­traîne quatre, cinq, six heures par jour et qui dit, ‘je suis smicard’, il ne faut pas s’étonner, et je ne leur donne pas raison, que parfois il y a un peu de corrup­tion dans le tennis à ce niveau‐là. »