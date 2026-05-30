Alors que Novak Djokovic a déclaré en conférence de presse après sa défaite contre Joao Fonseca au troisième tour de Roland‐Garros, qu’il ne savait pas s’il reviendrait sur la terre battue parisienne en 2027, les anciens joueurs et désormais consultants, Jo‐Wilfried Tsonga et Fabrice Santoro sont plutôt optimistes.
Mais ce dernier quand même tenu à mettre un petit bémol à cette longévité exceptionnelle du joueur serbe.
🧐 Selon vous, Djokovic rejouera‐t‐il à Roland Garros ?— Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 30, 2026
Pour notre consultant @tsonga7, la réponse est oui ✅#RolandGarros pic.twitter.com/XpGVZAnz0T
« Je pense qu’il reviendra jouer à Roland‐Garros mais il y a quand même un paramètre c’est qu’en prolongeant sa carrière et en repoussant les limites, il prend le risque de faire le tournoi ou l’année de trop, bien évidemment. Mais je trouve que c’est un jeu qui vaut la peine d’être tenté. Hier (vendredi), on a évidemment mis l’accent sur le vainqueur, c’est tout à fait logique mais il faut souligner l’énorme match et performance de Djokovic à 39 ans. »
Publié le samedi 30 mai 2026 à 20:33