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Fabrice Santoro prévient Novak Djokovic : « En prolon­geant sa carrière et en repous­sant les limites, il prend un risque »

Par
Thomas S
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Alors que Novak Djokovic a déclaré en confé­rence de presse après sa défaite contre Joao Fonseca au troi­sième tour de Roland‐Garros, qu’il ne savait pas s’il revien­drait sur la terre battue pari­sienne en 2027, les anciens joueurs et désor­mais consul­tants, Jo‐Wilfried Tsonga et Fabrice Santoro sont plutôt optimistes. 

Mais ce dernier quand même tenu à mettre un petit bémol à cette longé­vité excep­tion­nelle du joueur serbe. 

« Je pense qu’il reviendra jouer à Roland‐Garros mais il y a quand même un para­mètre c’est qu’en prolon­geant sa carrière et en repous­sant les limites, il prend le risque de faire le tournoi ou l’année de trop, bien évidem­ment. Mais je trouve que c’est un jeu qui vaut la peine d’être tenté. Hier (vendredi), on a évidem­ment mis l’ac­cent sur le vain­queur, c’est tout à fait logique mais il faut souli­gner l’énorme match et perfor­mance de Djokovic à 39 ans. »

Publié le samedi 30 mai 2026 à 20:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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