Alors que Novak Djokovic a déclaré en confé­rence de presse après sa défaite contre Joao Fonseca au troi­sième tour de Roland‐Garros, qu’il ne savait pas s’il revien­drait sur la terre battue pari­sienne en 2027, les anciens joueurs et désor­mais consul­tants, Jo‐Wilfried Tsonga et Fabrice Santoro sont plutôt optimistes.

Mais ce dernier quand même tenu à mettre un petit bémol à cette longé­vité excep­tion­nelle du joueur serbe.

🧐 Selon vous, Djokovic rejouera‐t‐il à Roland Garros ?



Pour notre consul­tant @tsonga7, la réponse est oui ✅#RolandGarros pic.twitter.com/XpGVZAnz0T — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 30, 2026

« Je pense qu’il reviendra jouer à Roland‐Garros mais il y a quand même un para­mètre c’est qu’en prolon­geant sa carrière et en repous­sant les limites, il prend le risque de faire le tournoi ou l’année de trop, bien évidem­ment. Mais je trouve que c’est un jeu qui vaut la peine d’être tenté. Hier (vendredi), on a évidem­ment mis l’ac­cent sur le vain­queur, c’est tout à fait logique mais il faut souli­gner l’énorme match et perfor­mance de Djokovic à 39 ans. »