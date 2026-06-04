Accueil Roland Garros

Fabrice Santoro prévient Zverev avant sa demi‐finale contre Mensik : « S’il se contente de jouer comme cela, ça va être compliqué »

Par
Thomas S
-
617

Invité à se prononcer avant la première demi‐finale mascu­line de cette édition 2026 de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Jakub Mensik (à partir de 14h30 ce vendredi), Fabrice Santoro a tenu à prévenir le joueur alle­mand à propos de sa stra­tégie à venir et son style de jeu.

Pour « Fabulous Fab », si Sascha se contente de rester derrière sa ligne de fond de court, comme il en a souvent l’ha­bi­tude lors des grands rendez‐vous, il risque de souf­frir face au jeu offensif du Tchèque. 

« Ce sera une demi‐finale extrê­me­ment inté­res­sante parce que je pense que durant l’in­té­gra­lité du match, Mensik aura les deux pieds sur la table, comme l’on dit, et Zverev sera derrière (sa ligne) à parcourir, à faire jouer son allonge, son enver­gure pour défendre sa moitié de terrain. Mais si Zverev se contente dans cette rencontre d’être seule­ment derrière à défendre, ça va être compliqué. »

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 14:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥