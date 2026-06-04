Invité à se prononcer avant la première demi‐finale masculine de cette édition 2026 de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Jakub Mensik (à partir de 14h30 ce vendredi), Fabrice Santoro a tenu à prévenir le joueur allemand à propos de sa stratégie à venir et son style de jeu.
Pour « Fabulous Fab », si Sascha se contente de rester derrière sa ligne de fond de court, comme il en a souvent l’habitude lors des grands rendez‐vous, il risque de souffrir face au jeu offensif du Tchèque.
🤔 Zverev en danger face à Menšík ?— Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 2, 2026
Le choc en demi‐finale s’annonce déjà électrique ⚡#RolandGarros pic.twitter.com/OmJ0HZuq7i
« Ce sera une demi‐finale extrêmement intéressante parce que je pense que durant l’intégralité du match, Mensik aura les deux pieds sur la table, comme l’on dit, et Zverev sera derrière (sa ligne) à parcourir, à faire jouer son allonge, son envergure pour défendre sa moitié de terrain. Mais si Zverev se contente dans cette rencontre d’être seulement derrière à défendre, ça va être compliqué. »
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 14:19