Invité à se prononcer avant la première demi‐finale mascu­line de cette édition 2026 de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Jakub Mensik (à partir de 14h30 ce vendredi), Fabrice Santoro a tenu à prévenir le joueur alle­mand à propos de sa stra­tégie à venir et son style de jeu.

Pour « Fabulous Fab », si Sascha se contente de rester derrière sa ligne de fond de court, comme il en a souvent l’ha­bi­tude lors des grands rendez‐vous, il risque de souf­frir face au jeu offensif du Tchèque.

🤔 Zverev en danger face à Menšík ?



Le choc en demi‐finale s’an­nonce déjà élec­trique ⚡#RolandGarros pic.twitter.com/OmJ0HZuq7i — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 2, 2026

« Ce sera une demi‐finale extrê­me­ment inté­res­sante parce que je pense que durant l’in­té­gra­lité du match, Mensik aura les deux pieds sur la table, comme l’on dit, et Zverev sera derrière (sa ligne) à parcourir, à faire jouer son allonge, son enver­gure pour défendre sa moitié de terrain. Mais si Zverev se contente dans cette rencontre d’être seule­ment derrière à défendre, ça va être compliqué. »