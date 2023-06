Quelques instants après le 23e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic dimanche à Roland‐Garros, Fabrice Santoro a estimé que le Serbe était désor­mais au‐dessus de Roger Federer et de Rafael Nadal dans l’histoire du tennis. Dans des propos rapportés par L’Equipe, le Français explique comment Nole a pu obtenir ce statut.

« Qu’est‐ce qui fait qu’il a réussi à être le plus grand ? Une envie colos­sale, un profes­sion­na­lisme poussé plus loin que n’im­porte quel autre sportif peut‐être au monde. On sait que Novak Djokovic accorde une grande impor­tance aux moindres détails dans sa prépa­ra­tion. Il est éton­nant. À 36 ans, on se dit qu’il est plus affûté que bon nombre de joueurs de 25 ans. C’est de l’ab­né­ga­tion, du profes­sion­na­lisme, une rési­lience hors pair, car il ne faut pas oublier non plus ce qu’il a vécu depuis dix‐huit mois. »