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Fabrice Santoro sur Cobolli, avant la finale contre Zverev : « Flavio m’a fait la vanne de la quin­zaine. J’étais vrai­ment et fran­che­ment gêné »

Par
Thomas S
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Consultant pour Amazon Prime Video depuis le début de cette quin­zaine de Roland‐Garros, Fabrice Santoro, quelques minutes avant la finale entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, a dévoile une anec­dote à la fois drôle et sympa­thique sur un échange avec le joueur italien. 

« Flavio Cobolli m’a fait la vanne de la quin­zaine. Je suis allé l’in­ter­viewer lors de sa victoire en quarts de finale, sur le court central, on a 30 ans d’écart donc on ne se connaît pas. J’arrive derrière le banc pour demander à Flavio si je peux lui poser quelques ques­tions et il me dit : ‘Hey, Fabrice ! Toi aussi tu as gagné aujourd’hui, je suis trop content pour toi, bravo’, en me tapant dans la main. Nous, on avait joué en marchant avec Mansour (Bahrami), Cédric (Pioline) et Arnaud (Clément) pour le tournoi des légendes, j’étais gêné. Dans le vestiaire, il avait peut‐être regardé notre match, donc j’étais vrai­ment et fran­che­ment gêné. Mais cela restait du premier degré, je crois. »

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 15:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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