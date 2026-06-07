Consultant pour Amazon Prime Video depuis le début de cette quinzaine de Roland‐Garros, Fabrice Santoro, quelques minutes avant la finale entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, a dévoile une anecdote à la fois drôle et sympathique sur un échange avec le joueur italien.
Flavio Cobolli a félicité @fabsantoro72 pour son match au Tournoi des légendes 😂#RolandGarros pic.twitter.com/JmOHned7jw— Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 7, 2026
« Flavio Cobolli m’a fait la vanne de la quinzaine. Je suis allé l’interviewer lors de sa victoire en quarts de finale, sur le court central, on a 30 ans d’écart donc on ne se connaît pas. J’arrive derrière le banc pour demander à Flavio si je peux lui poser quelques questions et il me dit : ‘Hey, Fabrice ! Toi aussi tu as gagné aujourd’hui, je suis trop content pour toi, bravo’, en me tapant dans la main. Nous, on avait joué en marchant avec Mansour (Bahrami), Cédric (Pioline) et Arnaud (Clément) pour le tournoi des légendes, j’étais gêné. Dans le vestiaire, il avait peut‐être regardé notre match, donc j’étais vraiment et franchement gêné. Mais cela restait du premier degré, je crois. »
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 15:14