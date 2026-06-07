Consultant pour Amazon Prime Video depuis le début de cette quin­zaine de Roland‐Garros, Fabrice Santoro, quelques minutes avant la finale entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, a dévoile une anec­dote à la fois drôle et sympa­thique sur un échange avec le joueur italien.

Flavio Cobolli a féli­cité @fabsantoro72 pour son match au Tournoi des légendes 😂#RolandGarros pic.twitter.com/JmOHned7jw — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 7, 2026

« Flavio Cobolli m’a fait la vanne de la quin­zaine. Je suis allé l’in­ter­viewer lors de sa victoire en quarts de finale, sur le court central, on a 30 ans d’écart donc on ne se connaît pas. J’arrive derrière le banc pour demander à Flavio si je peux lui poser quelques ques­tions et il me dit : ‘Hey, Fabrice ! Toi aussi tu as gagné aujourd’hui, je suis trop content pour toi, bravo’, en me tapant dans la main. Nous, on avait joué en marchant avec Mansour (Bahrami), Cédric (Pioline) et Arnaud (Clément) pour le tournoi des légendes, j’étais gêné. Dans le vestiaire, il avait peut‐être regardé notre match, donc j’étais vrai­ment et fran­che­ment gêné. Mais cela restait du premier degré, je crois. »