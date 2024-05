Invité à s’ex­primer après la déroute de Gaël Monfils au deuxième tour de Roland‐Garros, Fabrice Santoro, consul­tant pour Prime Video, a regretté le physique défaillant du Français.

« Il recon­naît la supé­rio­rité de son adver­saire un peu trop aisé­ment selon moi. Après, quand on rentre sur le terrain comme ça, on a un plan de jeu, mais ce plan de jeu demande un bas du corps très solide. Et quand on commence à puiser sur le plan physique, à écourter les échanges, à frapper puis­sam­ment sans appuis, et bien les fautes se multi­plient, on joue « faux » et on fait des mauvais choix parce qu’on veut changer de filière. »