Pour sa toute première appa­ri­tion dans le grand tableau de Roland‐Garros, Moïse Kouame a frappé un grand coup en s’of­frant Marin Cilic en trois sets : 7–6(4), 6–2, 6–1.

Au micro de Prime Video, Fabrice Santoro est revenu sur la perfor­mance du grand espoir français.

« Moïse est pétri de qualités. Des qualités physiques, tech­niques. Il a un vrai projet, il a envie d’aller au très haut niveau. On devrait le voir les 10, 15 prochaines années. J’ai eu la chance de parler avec Marin Cilic après le match. Je lui ai dit : ‘alors c’étaient pour­tant des bonnes condi­tions de jeu pour toi, un terrain rapide’. Il m’a dit : ‘non, le Simonne Mathieu, malgré la chaleur, est un court assez humide’. »

Au deuxième tour, le joueur de 17 ans, 318e mondial, affron­tera le Paraguayen Daniel Vallejo (71e mondial).