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Fabrice Santoro sur la victoire de Moïse Kouame : « J’ai parlé avec Marin Cilic à la fin du match et je lui ai dit : ‘les condi­tions semblaient pour­tant favo­rables pour toi’. Et il m’a répondu que le court était assez humide »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Roland Garros 2023 - France -

Pour sa toute première appa­ri­tion dans le grand tableau de Roland‐Garros, Moïse Kouame a frappé un grand coup en s’of­frant Marin Cilic en trois sets : 7–6(4), 6–2, 6–1.

Au micro de Prime Video, Fabrice Santoro est revenu sur la perfor­mance du grand espoir français. 

« Moïse est pétri de qualités. Des qualités physiques, tech­niques. Il a un vrai projet, il a envie d’aller au très haut niveau. On devrait le voir les 10, 15 prochaines années. J’ai eu la chance de parler avec Marin Cilic après le match. Je lui ai dit : ‘alors c’étaient pour­tant des bonnes condi­tions de jeu pour toi, un terrain rapide’. Il m’a dit : ‘non, le Simonne Mathieu, malgré la chaleur, est un court assez humide’. »

Au deuxième tour, le joueur de 17 ans, 318e mondial, affron­tera le Paraguayen Daniel Vallejo (71e mondial).

Publié le mardi 26 mai 2026 à 23:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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