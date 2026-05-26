Pour sa toute première apparition dans le grand tableau de Roland‐Garros, Moïse Kouame a frappé un grand coup en s’offrant Marin Cilic en trois sets : 7–6(4), 6–2, 6–1.
Au micro de Prime Video, Fabrice Santoro est revenu sur la performance du grand espoir français.
« Moïse est pétri de qualités. Des qualités physiques, techniques. Il a un vrai projet, il a envie d’aller au très haut niveau. On devrait le voir les 10, 15 prochaines années. J’ai eu la chance de parler avec Marin Cilic après le match. Je lui ai dit : ‘alors c’étaient pourtant des bonnes conditions de jeu pour toi, un terrain rapide’. Il m’a dit : ‘non, le Simonne Mathieu, malgré la chaleur, est un court assez humide’. »
Au deuxième tour, le joueur de 17 ans, 318e mondial, affrontera le Paraguayen Daniel Vallejo (71e mondial).
Publié le mardi 26 mai 2026 à 23:44