Aux commen­taires du match entre Novak Djokovic et Alexander Zverev ce mercredi soir à l’oc­ca­sion des quarts de finale de Roland‐Garros et de la dernière session de nuit de la quin­zaine, Fabrice Santoro a poussé un petit coup de gueule concer­nant la mauvaise habi­tudes de certains spectateurs.

« J’aimerais parler d’un sujet un petit peu sensible car on vit ce soir notre dernière night session de 2025 avec beau­coup d’émo­tions, on a été gâté depuis le début du tournoi. Et moi cela me dérange lors­qu’un match est programmé à heure fixe de voir que pour le début du match beau­coup de gens ne sont pas encore en place, notam­ment dans les loges. Certaines loges sont encore complè­te­ment vides alors qu’on connaît l’ho­raire. Si c’était un match de foot, une séance de cinéma ou un concert, les gens arri­ve­raient à l’heure. Pourquoi au tennis on se permet d’ar­river en retard ? », a déclaré « Fabulous Fab » sur Amazon Prime Video.