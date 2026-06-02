Jakub Mensik a frappé un grand coup sur la table, ce mardi soir, en domi­nant de manière assez magis­trale Joao Fonseca, en quarts de finale de Roland‐Garros.

Le Tchèque, calme et déter­miné, a beau­coup impres­sionné les obser­va­teurs et spécia­listes présents au stade, dont Fabrice Santoro, qui voit en lui un poten­tiel vain­queur du tournoi.

« Le troi­sième set a été bien plus équi­libré, j’ai cru un instant que Fonseca allait être capable de l’amener au quatrième. Mais cette fin de match était phéno­mé­nale avec un Mensik qui a su garder son calme après ses six balles de match manquées. Et je trouve que son discours d’après match en dit long sur sa moti­va­tion et son ambi­tion. Je n’ai pas vu un joueur qui s’est dit : ‘Super, je suis en demi‐finales, ce sera tran­quille’. Il veut aller beau­coup plus loin. »