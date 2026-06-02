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Fabrice Santoro sur Mensik, impres­sion­nant vain­queur de Fonseca : « Son discours d’après match en dit long sur sa moti­va­tion et son ambi­tion. Je n’ai pas vu un joueur qui s’est dit : ‘Super, je suis en demi‐finales’. Il veut aller beau­coup plus loin »

Par
Thomas S
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Jakub Mensik a frappé un grand coup sur la table, ce mardi soir, en domi­nant de manière assez magis­trale Joao Fonseca, en quarts de finale de Roland‐Garros. 

Le Tchèque, calme et déter­miné, a beau­coup impres­sionné les obser­va­teurs et spécia­listes présents au stade, dont Fabrice Santoro, qui voit en lui un poten­tiel vain­queur du tournoi. 

« Le troi­sième set a été bien plus équi­libré, j’ai cru un instant que Fonseca allait être capable de l’amener au quatrième. Mais cette fin de match était phéno­mé­nale avec un Mensik qui a su garder son calme après ses six balles de match manquées. Et je trouve que son discours d’après match en dit long sur sa moti­va­tion et son ambi­tion. Je n’ai pas vu un joueur qui s’est dit : ‘Super, je suis en demi‐finales, ce sera tran­quille’. Il veut aller beau­coup plus loin. »

Publié le mardi 2 juin 2026 à 23:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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