Jakub Mensik a frappé un grand coup sur la table, ce mardi soir, en dominant de manière assez magistrale Joao Fonseca, en quarts de finale de Roland‐Garros.
Le Tchèque, calme et déterminé, a beaucoup impressionné les observateurs et spécialistes présents au stade, dont Fabrice Santoro, qui voit en lui un potentiel vainqueur du tournoi.
« Le troisième set a été bien plus équilibré, j’ai cru un instant que Fonseca allait être capable de l’amener au quatrième. Mais cette fin de match était phénoménale avec un Mensik qui a su garder son calme après ses six balles de match manquées. Et je trouve que son discours d’après match en dit long sur sa motivation et son ambition. Je n’ai pas vu un joueur qui s’est dit : ‘Super, je suis en demi‐finales, ce sera tranquille’. Il veut aller beaucoup plus loin. »
Publié le mardi 2 juin 2026 à 23:33