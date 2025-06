Au micro de Prime Vidéo après la victoire de Cori Gauff contre Aryna Sabalenka en finale de Roland‐Garros, Fabrice Santoro a évoqué la décep­tion de la numéro 1 mondiale, en grande diffi­culté dans les condi­tions très venteuses ce samedi à Paris.

« Sabalenka a été essayé de contenir ses larmes. Elles vont encore couler en coulisses. Ça a été très diffi­cile pour elle. Cette finale a été doulou­reuse par le dérou­le­ment. Et en plus, elle voit le toit se fermer pendant la céré­monie. On ne réécrit pas l’his­toire mais peut‐être que si cette finale avait été jouée à 18h, avec le toit fermé, le résultat aurait pu être différent… »