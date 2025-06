Au micro de Prime Video dimanche soir, après la quali­fi­ca­tion d’Elina Svitolina pour les quarts de finale de Roland‐Garros, Fabrice Santoro s’est exprimé sur le couple que forme l’Ukrainienne avec Gaël Monfils.

« Il y a quelques familles qui voyagent avec des enfants, mais là, c’est un véri­table duo de joueurs de tennis. Et je suis convaincu qu’Elina a une influence très posi­tive sur Gaël. Elle l’a vrai­ment aidé à se stabi­liser, lui permet­tant de devenir un autre homme, peut‐être encore plus profes­sionnel qu’auparavant. Et je rejoins Tsonga : aujourd’hui, elle se bat pour bien plus qu’un simple match, elle veut vrai­ment défendre fière­ment les couleurs de son pays. »