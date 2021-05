Lors de la confé­rence de presse de présen­ta­tion de l’édi­tion 2021 de Roland Garros, les jour­na­listes anglais ont évide­ment essayé de connaitre la posi­tion du direc­teur de tournoi, Guy Forget, sur le cas Andy Murray.

Un cas diffi­cile à traiter d’au­tant que lors de l’édi­tion 2020, l’Écossais, invité, avait été trans­pa­rent face à Stan Wawrinka. Une perfor­mance qui n’aura pas d’in­fluence sur la future déci­sion comme l’a clai­re­ment expliqué Guy.

« Andy fait tout pour revenir à un bon niveau. J’ai vu qu’il était allé à Rome juste pour s’en­traîner. Sa défaite très dure face à Wawrinka l’an dernier ne pèsera pas. On parle de Wawrinka, un joueur qui a gagné trois titres du Grand Chelem. On va parler avec Andy, avec son agent aussi. On prendra une déci­sion qui nous semblera juste. Pour le moment, nous n’avons pas plus d’in­for­ma­tions que cela, c’est un dossier, si je puis dire, qu’il faudra étudier s’il arrive sur mon bureau, c’est certain. »