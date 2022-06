Comme on l’avait écrit ici, la rela­tion entre Roger Federer et Rafael Nadal est très forte et il était évident que le Suisse avait du suivre le parcours de Rafa lors de ce Roland‐Garros.

Si une folle rumeur a même circulé au sujet d’une probable présence du Suisse à Paris pour remettre le trophée, elle s’est rapi­dem­ment éteinte lorsque Billie Jean King est rentrée sur le court. Il n’empêche que Roger a bien féli­cité l’Espagnol direc­te­ment et en toute discré­tion à l’in­verse des certains « faux amis » qui l’ont fait publi­que­ment sur les réseaux.

Interrogé par Sky Sport à ce sujet, Rafael Nadal a eu ces mots : « J’ai une très bonne rela­tion avec Roger et un vrai bon feeling. Après ma victoire, il m’a envoyé un message pour me féliciter. »