La céré­monie d’adieux à Jo‐Wilfried Tsonga fut splen­dide et émou­vante, sur le court Philippe‐Chatrier. A la hauteur de son immense carrière et de son dernier match où il aura tout donné, jusqu’au bout.

En plus de la présence de tous ses proches, des trois autres Mousquetaires sur le court mais aussi de Pierre‐Hugues Herbert et Benoît Paire, les plus grands du circuit ont rendu hommage au Français en vidéo. Roger Federer, que l’on n’avait pas encore entendu sur la fin de carrière de Jo, lui a rendu un magni­fique hommage.

« Salut Jo, je voulais te féli­citer. Tu as eu une carrière énorme. J’ai pris beau­coup de plaisir à jouer contre toi, à perdre contre toi. On a vécu quelques belles batailles toutes ces années. Tu vas nous manquer sur le circuit. Je te souhaite tout le meilleur pour l’avenir avec ta famille. J’espère que tu profites de ce moment à Paris. A bientôt, Jo‐Wil’, prend soin de toi. »