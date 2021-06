Lors de sa confé­rence de presse après sa belle victoire face à Marin Cilic, le Suisse était satis­fait de ce duel qui lui a donné pas mal d’in­di­ca­tions sur ce qu’il peut mettre en place en ce moment sur un cour de tennis. : « Parfois, vous savez, les gens pensent que la terre battue c’est lent. Ce n’est pas si lent que ça, en fait. C’est géné­ra­le­ment plus rapide que sur une surface comme Cincinnati ou Shanghaï et certains événe­ments en inté­rieur ou indoor. S’il fait plutôt chaud, la terre peut être une surface très rapide. Bien sûr, ce qui compte c’est aussi les rebonds, c’est le fait que l’on peut glisser, et sur le court central, il y a beau­coup d’es­pace. En tout cas, pour moi et pour mon genou, ce qu’il y a de bien, c’est que je retire beau­coup d’in­for­ma­tions de ce match demain et les jours d’après, on en reti­rera encore plus de mon jeu, et j’es­père que j’aurai un match à venir qui sera très bon, quelle qu’en soit la réus­site. C’était un bon choix de venir à Paris et j’en suis très satisfait »

Au prochain tour, Roger Federer sera opposé à l’Allemand Dominik Köpfer, 59ème mondial