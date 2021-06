En confé­rence de presse, Roger Federer s’est exprimé sur l’avertissement qu’il a reçu pour dépas­se­ment de temps en retour. Pour le Suisse, l’attitude de Marin Cilic, un des joueurs qui met le plus de temps à servir sur le circuit, était para­doxale. D’un côté le Croate souhai­tait mettre du rythme, de l’autre il conti­nuait à faire rebondir la balle de nombreuses fois avant de servir. Quoi qu’il en soit, Roger n’a pas eu l’impression de faire attendre son adver­saire très long­temps. Pour lui, l’incident du jour est dû à un quiproquo.

« Je n’ai pas compris ce qui se passait. Je n’avais pas l’im­pres­sion de jouer parti­cu­liè­re­ment lente­ment. Marin voulait aller plus vite mais je ne m’en rendais pas compte. Et puis quand on reprend, il fait rebondir la balle 10 fois. En tout cas, c’était inté­res­sant de vivre tout ça. Ça m’a donné un peu d’énergie dans le match et j’aime bien ça. »