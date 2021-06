La capa­cité d’ana­lyse de Roger Federer après un combat en confé­rence de presse est toujours un délice pour les médias.

Chaque réponse est posée, argu­mentée, et Roger essaye aussi de prendre son temps, de répondre avec le plus de préci­sion possible.

Il évite aucun sujet et parle toujours avec une fran­chise incroyable.

Alors qu’il a vécu un moment importun pour son retour et fina­le­ment la suite de sa carrière, le Suisse a donc voulu faire un signe à son team : « Je suis vrai­ment trop content. Encore une fois, énor­mé­ment d’in­for­ma­tions à prendre pour nous, pour toute l’équipe. C’est aussi le moment pour les remer­cier, parce qu’on a beau­coup travaillé ces dernières années, d’être à nouveau sur le terrain et de pouvoir jouer 3,5 heures, ce n’est pas normal et ceux qui ont eu des opéra­tions comme ça savent de quoi je parle »