Roger Federer était en Grande Bretagne pour l’inau­gu­ra­tion d’un tennis Park. Il en a profité pour répondre à quelques ques­tions d’ac­tua­lité et notam­ment concer­nant l’ex­ploit de Djokovic, il était temps.

« Honnêtement, c’est formi­dable pour le tennis, pour le sport, quand le tennis écrit sa propre histoire et continue à l’en­ri­chir comme nous l’avons vu avec Serena Williams, Rafa, puis moi‐même et main­te­nant avec Novak. C’est une période formi­dable pour les fans de tennis, mais aussi pour les joueurs. Je me souviens que lorsque je suis arrivé sur le circuit et que Pete Sampras a atteint 14 ans, nous nous sommes dit : « D’accord, celui‐là va rester pour toujours ». Puis je suis passé à 15, j’ai fini par atteindre 17, et nous nous sommes poussés mutuel­le­ment à 20 – je ne sais plus qui a été le premier – et ensuite Rafa a poussé jusqu’à 22. Et main­te­nant, Novak a poussé jusqu’à 23 et il semble qu’il va conti­nuer à le faire pendant encore long­temps, ce qui est formi­dable. Je lui souhaite le meilleur »