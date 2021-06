Scène assez incroyable sur le central entre Roger Federer et l’ar­bitre de chaise. Ce dernier n’a pas hésité à mettre un aver­tis­se­ment au Suisse pour avoir fait attendre Marin Cilic au service alors qu’il était en train de s’essuyer avec sa serviette. Colère noire de « Rog » qui a palabré pendant plusieurs minutes, défen­dant ardem­ment sa cause et deman­dant même à son adver­saire s’il avait dû attendre à cause de lui.

Même chose au moment de changer de côté où Roger a répété à plusieurs reprises que l’ar­bitre « avait faux, qu’il pensait faux » et s’est même permis de le gronder en lui disant : « Je t’ai écouté parler, main­te­nant écoute‐moi quand je te parle. »

Résultat, Roger a concédé la deuxième manche 6–2 après avoir empoché la première sur le même score. « Je n’ose même plus prendre ma serviette », a même lâché Roger, mettant au passage un sacré coup de pres­sion à l’homme sur sa chaise surélevée.