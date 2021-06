Sacré Roger Federer. Arrivé à Roland Garros en n’ayant joué que trois petits matchs depuis le début de l’année, le Suisse s’est qualifié pour le troi­sième tour après une victoire impres­sion­nante face à Marin Cilic. Interrogé par Cédric Pioline sur le court Philippe‐Chatrier, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem était lui‐même un peu étonné de sa prestation.

« J’ai vrai­ment fait un très bon match. Je me suis un peu surpris. Je ne pensais pas pouvoir jouer à ce niveau pendant 2h30. Le niveau était élevé Il y a eu des moments très bien, notam­ment dans le tie‐break. J’ai un peu d’énergie qui me reste, j’ai de la réserve. Je suis plus clair dans mes frappes. J’ai encore quelques diffi­cultés en défense, ce qui est normal. Mais j’y vois plus clair dans mes dépla­ce­ments vers l’avant. Je ne m’at­ten­dais pas à aller aussi haut. Je suis trop content. »