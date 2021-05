En confé­rence de presse après sa victoire facile contre Denis Istomin (6–2, 6–4, 6–3), Roger Federer est revenu sur sa forme et ses objec­tifs du moment. Le Bâlois avoue ne pas trop savoir où il en est mais il était satis­fait de sa pres­ta­tion du jour. Maintenant, il veut à tout prix enchainer les matchs pour retrouver un maximum de repères.

« C’est vrai que cela fait du bien de gagner de nouveau. Pour se rassurer, il faut gagner. Ce n’est pas assez de bien jouer bien à l’en­traî­ne­ment, parce que sincè­re­ment, les entraî­ne­ments, pour moi, j’en ai marre, main­te­nant, j’en ai assez fait. Je sais comment les gérer. C’est surtout en match que je dois me prouver à moi‐même que je joue bien, Et je l’ai fait aujourd’hui, je suis très satis­fait. Pour être franc, je ne sais pas ce qui m’at­tend mais j’aime cette situa­tion. Je ne sais pas comment sera mon prochain match, je ne sais même pas qui je vais jouer pour être très honnête. Je prends match par match, tour après tour et je pense que cela va m’aider par rapport à tout ce qui entoure mon tennis. »