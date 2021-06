Vainqueur de Köepfer en 4 manches, Roger Federer a été d’une luci­dité incroyable en confé­rence de presse sur les coups de 2 heures du matin. Ce succès qui va lui permette encore une fois de récolter plein d’in­for­ma­tions peut aussi être le dernier sur cette édition de Roland‐Garros comme il l’a clai­re­ment évoqué : « Je vais voir si je continue à jouer ou pas, si ce n’est pas trop risqué pour moi, si je continue à pousser comme ça, ou bien si c’est au contraire le meilleur moment pour m’ar­rêter. Parce que je n’ai pas une semaine entre main­te­nant et Halle. Je vais voir ce qu’il y a de mieux, je penserai aussi à Wimbledon. Beaucoup de choses me passent par la tête, mais un match comme ça… Je sais qu’on aurait pu jouer un cinquième set, et je ne sais comment on se serait réveillés le lende­main, mais c’est en tout cas inté­res­sant. C’est un moment parti­cu­lier pour moi »