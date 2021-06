Roger Federer est surpre­nant depuis le début de ce Roland‐Garros. Il se déplace extrê­me­ment bien. Il dégage toujours autant cette aisance sur le court. Après sa victoire contre Marin Cilic jeudi (6–2, 2–6, 7–6(4), 6–2), l’homme aux 20 Grands Chelems a fait une décla­ra­tion éton­nante sur la terre battue, cassant les clichés sur cette surface jugée lente.

« Je ne sais pas comment vous l’ex­pli­quer, mais parfois, vous savez, les gens pensent que la terre battue, c’est lent. Ce n’est pas si lent que ça, en fait. C’est géné­ra­le­ment plus rapide que les courts en dur comme Cincinnati ou Shanghaï et certains événe­ments en indoor. S’il fait plutôt chaud, la terre peut être une surface très rapide. Bien sûr, ce qui compte c’est aussi les rebonds, c’est le fait que l’on peut glisser, et sur le court central, il y a beau­coup d’es­pace. C’est bien pour se déplacer », a analysé Roger Federer en confé­rence de presse.