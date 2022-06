La folle rumeur qui circu­lait au sujet de Roger Federer, présent à Paris, et qui aurait pu remettre le trophée était donc un « fake » même si l’idée était plus que séduc­trice et vrai­ment originale.

Au lieu du roi, c’est Billie Jean King, icône du tennis mondial et combat­tante pour les droits des femmes, qui a remis la Coupe des Mousquetaires. Un choix symbo­lique qui a lui seul devrait incarner un message qui va au‐delà du tennis.

On a déjà hâte d’as­sister à la remise des prix de l’année prochaine d’au­tant que, logi­que­ment, le Suisse de retour sur le circuit, pour­rait faire un passage du côté de la porte d’Auteuil, mais raquette à la main.

Pour le moment, le Suisse n’a pas féli­cité publi­que­ment Rafa. Il a du certai­ne­ment le faire en direct comme c’est souvent le cas.

Il faut dire qu’il ne voulait sûre­ment pas que son message se mélange avec le flot qui s’est déversé sur les réseaux quelques minutes après le 14e sacre de Nadal à Roland‐Garros.