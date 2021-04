Nous avons vérifié l’in­for­ma­tion selon laquelle le tournoi pour­rait être décalé d’une semaine et c’est aujourd’hui une vraie option. Cette déci­sion serait prise afin d’an­ti­ciper la « reprise » de notre vie de façon normale après la fin du confi­ne­ment et ainsi avoir plus de marge de manœuvre pour bien orga­niser le tournoi.

Des discus­sions ont lieu pour parvenir à mesurer les déci­sions à prendre notam­ment pour « dédom­mager » les tour­nois qui seraient lésés par cette nouvelle date.

Cela implique aussi le raccour­cis­se­ment d’une semaine de la prépa­ra­tion pour Wimbledon.

Une donnée que Roger Federer n’avait pas quand il a pris la déci­sion de s’ins­crire à Madrid notamment.

Une donnée qui peut aussi peser pour sa parti­ci­pa­tion à Roland‐Garros car il a clai­re­ment expliqué que ses vrais objec­tifs étaient Wimbledon et les Jeux Olympiques de Tokyo.