D’après nos confrères de France Télévision et les infor­ma­tions du consul­tant et ancien joueur Julien Benneteau, Roger Federer serait parti­cu­liè­re­ment agacé d’évo­luer ce samedi soir sur un court Philippe Chatrier vidé de ses spec­ta­teurs. « Ce qu’on peut vous dire déjà, c’est que Roger n’est pas du tout content. Il est furieux parce qu’il n’a pas envie de jouer à huis clos, il s’était retiré de Dubai juste­ment parce que c’était à huis clos », a déclaré Laurent Luyat avant de donner la parole à Benneteau : « Ce n’est pas la program­ma­tion en elle‐même qui le dérange, puis­qu’il a l’ha­bi­tude et qu’il adore jouer en night session, c’est le fait de jouer sans public, effectivement. »

On peut évidem­ment comprendre le Suisse qui doit se demander, comme nous tous, pour­quoi un couvre feu est encore en vigueur sur le terri­toire français ?…