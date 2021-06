On avait ici relayé l’in­for­ma­tion divul­guée sur France Télévision selon laquelle Roger Federer avait très peu apprécié le fait d’avoir été programmé en « night session ».

Au final, le sujet a été abordé en confé­rence de presse et le Suisse n’a pas polé­miqué du tout, quand tu as la classe, tu sais mesurer tes propos : « C’est vrai que c’est tard pour commencer un match au meilleur des cinq sets mais si je regarde en arrière comme à l’US Open ou d’autres endroits, j’ai parfois terminé plus tard que ce soir. Ça fait partie de notre sport, de notre acti­vité. Ça peut finir parfois à 4 heures du matin, ce n’est pas idéal pour qui que ce soit. Aller au lit à 3 heures du matin, ce n’est pas idéal, mais si vous êtes un athlète, un profes­sionnel, c’est comme ça, c’est la vie. Je crois que les spec­ta­teurs, c’est ça qui compte ! Je ne sais pas… C’est le busi­ness, on doit aller de l’avant ».