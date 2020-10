En remportant Roland Garros pour la 13 fois de sa carrière, Rafael Nadal a rejoint son éternel rival Roger Federer au panthéon des Majeurs remportés avec 20 unités. Sur son compte Facebook, le Suisse a tenu à adressé un émouvant message rempli de respect et d’amitié : « J’ai toujours eu le plus grand respect pour mon ami Rafa en tant que personne et en tant que champion. En tant que mon plus grand rival depuis de nombreuses années, je pense que nous nous sommes poussés à devenir de meilleurs joueurs. C’est donc un véritable honneur pour moi de le féliciter pour sa 20e victoire en Grand Chelem. Il est particulièrement étonnant qu’il ait maintenant remporté 13 fois Roland Garros, ce qui est l’une des plus grandes réalisations sportives. Je félicite également son équipe, car personne ne peut le faire seul. J’espère que 20 est juste une autre étape sur le chemin continu pour nous deux. Bien joué, Rafa. Vous le méritez », a écrit un Federer sincère sur les réseaux sociaux.