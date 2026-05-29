Alors qu’il a encore batailler pour sortir l’Argentin Burruchaga fina­le­ment maitrisé en 4 sets () dans la four­naise du Simon Matthieu, le Canadien a bien voulu évoquer la défaite de Sinner. Une défaite qui fait de Felix, tête de série 4, le favori naturel pour prétendre à sa première finale en Grand Chelem. Au sujet de la défaite de l’Italien Felix est philo­sophe comme à son habitude.

« Tout le monde l’an­non­çait vain­queur et ce ne sera pas lui. C’est la beauté du sport, j’ima­gine. C’est moins beau pour lui, évidem­ment, c’est dommage pour lui. Tout le monde se souviendra de Juan Manuel. Je pense que c’est une belle chose aussi. C’est un joueur qui m’a causé des problèmes par le passé. C’est un joueur qui a beau­coup de qualités, évidem­ment plus sur terre battue. Donc, je pense que tout le monde se souviendra de son nom. Et ça lui donne de la lumière aussi, donc c’est bien. Sinner ne manque pas de lumière, donc il va s’en remettre »



