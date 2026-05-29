Alors qu’il a encore batailler pour sortir l’Argentin Burruchaga finalement maitrisé en 4 sets () dans la fournaise du Simon Matthieu, le Canadien a bien voulu évoquer la défaite de Sinner. Une défaite qui fait de Felix, tête de série 4, le favori naturel pour prétendre à sa première finale en Grand Chelem. Au sujet de la défaite de l’Italien Felix est philosophe comme à son habitude.
« Tout le monde l’annonçait vainqueur et ce ne sera pas lui. C’est la beauté du sport, j’imagine. C’est moins beau pour lui, évidemment, c’est dommage pour lui. Tout le monde se souviendra de Juan Manuel. Je pense que c’est une belle chose aussi. C’est un joueur qui m’a causé des problèmes par le passé. C’est un joueur qui a beaucoup de qualités, évidemment plus sur terre battue. Donc, je pense que tout le monde se souviendra de son nom. Et ça lui donne de la lumière aussi, donc c’est bien. Sinner ne manque pas de lumière, donc il va s’en remettre »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 07:36