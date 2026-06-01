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Félix Auger‐Aliassime au public après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale : « Je sais qu’il n’y a plus de fran­çais dans le tournoi mais je vais devoir compter sur votre support pour essayer d’aller au bout »

Par
Thomas S
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Félix Auger‐Aliassime ne perd pas le nord, et il a bien raison.

Après trois premiers tours labo­rieux, le Canadien a défi­ni­ti­ve­ment lancé son tournoi, ce lundi, en surclas­sant tota­le­ment le 36e mondial, Alejandro Tabilo : 6–3, 7–5, 6–1, après un peu plus de 2h de jeu. 

Et au moment de s’ex­primer au micro du court Philippe‐Chatrier devant le public, le natif de Montréal a lancé un appel aux suppor­ters fran­çais. Malin avant un choc en quarts de finale contre l’Italien Flavio Cobolli. 

« Je suis très, très heureux, c’est un grand plaisir et j’adore ce tournoi. Merci beau­coup. C’est un rêve d’en­fant pour de jouer ici. Je suis venu pour la première fois ici je devais avoir 12 ou 13 ans et cela a toujours été un rêve d’être ici. C’est vrai que je ne suis pas fran­çais mais je suis quand même très fran­co­phone. Je sais qu’il n’y a plus de fran­çais dans le tournoi mais je vais devoir compter sur votre support pour essayer d’aller au bout, pour essayer d’être en finale dimanche donc merci à tous pour votre support. »

Publié le lundi 1 juin 2026 à 19:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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