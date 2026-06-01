Félix Auger‐Aliassime ne perd pas le nord, et il a bien raison.

Après trois premiers tours labo­rieux, le Canadien a défi­ni­ti­ve­ment lancé son tournoi, ce lundi, en surclas­sant tota­le­ment le 36e mondial, Alejandro Tabilo : 6–3, 7–5, 6–1, après un peu plus de 2h de jeu.

Et au moment de s’ex­primer au micro du court Philippe‐Chatrier devant le public, le natif de Montréal a lancé un appel aux suppor­ters fran­çais. Malin avant un choc en quarts de finale contre l’Italien Flavio Cobolli.

« Je suis très, très heureux, c’est un grand plaisir et j’adore ce tournoi. Merci beau­coup. C’est un rêve d’en­fant pour de jouer ici. Je suis venu pour la première fois ici je devais avoir 12 ou 13 ans et cela a toujours été un rêve d’être ici. C’est vrai que je ne suis pas fran­çais mais je suis quand même très fran­co­phone. Je sais qu’il n’y a plus de fran­çais dans le tournoi mais je vais devoir compter sur votre support pour essayer d’aller au bout, pour essayer d’être en finale dimanche donc merci à tous pour votre support. »