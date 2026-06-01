Félix Auger‐Aliassime ne perd pas le nord, et il a bien raison.
Après trois premiers tours laborieux, le Canadien a définitivement lancé son tournoi, ce lundi, en surclassant totalement le 36e mondial, Alejandro Tabilo : 6–3, 7–5, 6–1, après un peu plus de 2h de jeu.
Et au moment de s’exprimer au micro du court Philippe‐Chatrier devant le public, le natif de Montréal a lancé un appel aux supporters français. Malin avant un choc en quarts de finale contre l’Italien Flavio Cobolli.
« Je suis très, très heureux, c’est un grand plaisir et j’adore ce tournoi. Merci beaucoup. C’est un rêve d’enfant pour de jouer ici. Je suis venu pour la première fois ici je devais avoir 12 ou 13 ans et cela a toujours été un rêve d’être ici. C’est vrai que je ne suis pas français mais je suis quand même très francophone. Je sais qu’il n’y a plus de français dans le tournoi mais je vais devoir compter sur votre support pour essayer d’aller au bout, pour essayer d’être en finale dimanche donc merci à tous pour votre support. »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 19:25