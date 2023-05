Battu sèche­ment en trois sets par Fabio Fognini, ce lundi au premier tour de Roland‐Garros, Félix Auger‐Aliassime est arrivé en confé­rence de presse avec une mine triste.

« En fait, je n’ai pas pu défendre mes chances. Hier soir, j’étais malade, et aujourd’hui je n’avais pas de force. Après le premier set, je cram­pais déjà. C’est étrange car je ne sais pas de quoi je souffre. J’aimerais pouvoir rejouer en bonne forme mais je ne sais pas vrai­ment quand cela sera possible. Il faut que je rentre chez moi et que je fasse des tests pour mon épaule mais aussi au sujet de mon état général. Suivant les résul­tats, on verra ce que je suis en mesure de faire. La saison est encore longue, donc il ne s’agit pas de paniquer. »