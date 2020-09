Alexander Zverev, finaliste à l’US Open, nourrit également de grandes ambitions à Roland-Garros. Son coach, David Ferrer, est très satisfait de son niveau de jeu sur terre battue.

« Sascha est très bon sur terre battue. Il a réussi à gagner à Madrid (2018) et à Rome (2017) et a un style de jeu qui s’adapte très bien à la terre battue. Il est de Hambourg et il y a beaucoup de jeu sur terre battue là-bas. Je pense qu’il peut faire un bon tournoi à Roland Garros. Il s’est très bien entraîné tout au long de cette semaine et après avoir passé son premier test d’acide, maintenant le grand objectif est de continuer à avancer sur le terrain », a estimé l’Espagnol dans une interview accordée à l’ATP.

L’Allemand affronte ce mercredi le Français Pierre-Hugues Herbert. Ils s’étaient affrontés en 2017 Porte d’Auteuil pour une victoire en quatre sets de Zverev.