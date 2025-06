En session de nuit ce mardi, Carlos Alcaraz a envoyé un message à toute la concur­rence. Sur un nuage, il n’a fait qu’une seule bouchée de Tommy Paul (6−0, 6–1, 6–4), pour­tant 12e mondial et demi‐finaliste du Masters 1000 de Rome.

Dans un entre­tien accordé à AS, son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, fidèle à sa répu­ta­tion, a coupé court à tout embal­le­ment pour son poulain.

« Carlos a le niveau pour jouer de tels matches, mais il est très diffi­cile de le repro­duire tous les jours. Lorsqu’il joue sans peur, avec courage, c’est un joueur qui a un poten­tiel que nous n’avons pas encore plei­ne­ment exploité. Mais il y a aussi un revers de la médaille : la pres­sion, la diffi­culté, le type d’ad­ver­saire, un tournoi qu’il veut peut‐être gagner plus qu’un autre, la peur… Et l’im­por­tance que nous accor­dons tous à ces choses. S’il joue en attaque, sans pres­sion, c’est vrai­ment un cham­pion. Mais il y a encore beau­coup de travail à faire. On espère qu’il jouera toujours comme ça, mais on sait que ce n’est pas toujours possible. Il sait qu’il doit travailler sur la conti­nuité, mais c’est très diffi­cile de rester constant en frap­pant la balle aussi fort. Contre Paul, il a tout réussi, mais ce ne sera pas toujours comme ça, et peut‐être qu’un jour il fera 30 fautes directes et ne sera plus aussi brillant. Nous voulons qu’il continue sur cette voie, mais à cause du type de joueur qu’il est, il sera diffi­cile pour lui de rééditer ce type de performance. »