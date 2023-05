Aussi surpre­nant que cela puisse paraître, Juan Carlos Ferrero était de passage ce dimanche en confé­rence de presse à Roland‐Garros. Et l’en­traî­neur de Carlos Alcaraz a fait un petit état des lieux de la progres­sion de son poulain.

« En tant que personne, il est plus mûr, je dirais. Il a 20 ans. Quand vous êtes une équipe avec des personnes plus âgées, vous mûrissez plus vite aussi au contact des autres. En tant que joueur, je pense qu’il a mûri beau­coup sur le court, très vite. Il lit mieux le jeu qu’a­vant, même avant un match, quand il parle d’un match, on voit bien qu’il fait preuve d’une plus grande matu­rité dans tous les compar­ti­ments du jeu. C’est un meilleur joueur que l’année dernière, il est plus expé­ri­menté depuis l’US Open, par exemple. Cela lui a laissé une certaine expé­rience, cela lui a permis égale­ment de grandir plus vite que les autres. C’est indis­cu­ta­ble­ment un meilleur joueur. »