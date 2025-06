Contrairement à ceux qui pour­raient penser que c’est Jannik Sinner qui a perdu cette finale et non pas Carlos Alcaraz qui l’au­rait gagnée, Juan Carlos Ferrero, entraî­neur de l’Espagnol donne une réponse plus qu’ex­pli­cite à El Larguero.

Selon lui, l’at­ti­tude quasi exem­plaire de son joueur pèse­rait lour­de­ment dans la balance. Sa téna­cité (il n’a jamais aban­donné un match) même dans les moments les plus diffi­ciles le pous­se­raient large­ment jusqu’à la victoire d’après l’an­cien numéro un mondial.

« Mais je n’ai jamais vu Alcaraz aban­donner un match de sa vie ; il reste au sommet jusqu’au dernier point. En revoyant les images de la finale, j’ai réalisé le niveau de tennis que Jannik et Carlos ont montré au monde. J’étais sous le choc. »