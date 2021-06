Fiona Ferro a eu chaud mais elle a tenu bon face à la dange­reuse quali­fiée taïwa­naise En Shuo Liang, 20 ans. Lauréate en trois manches et 1h40 de jeu (6–1, 1–6, 6–4), la protégée de Manu Planque n’a malheu­reu­se­ment pas pu se préparer conve­na­ble­ment pour le Grand Chelem pari­sien à cause d’une déchi­rure aux abdo­mi­naux puis d’une entorse de la cheville, ce qui peut expli­quer son match en dent de scie.

Interrogée en confé­rence de presse d’après match sur le niveau actuelle des joueuses fran­çaises, Fiona estime qu’elles peuvent faire beau­coup mieux.

« Cela nous contrarie toutes person­nel­le­ment, parce qu’on sait qu’on a les capa­cités pour faire mieux, que ce soit Kristina (Mladenovic), Caroline (Garcia), Alizé (Cornet) qui ont déjà toutes été à des clas­se­ments plus hauts que cela, et moi qui n’ai pas forcé­ment été beau­coup plus haut mais je sais que j’ai les capa­cités pour faire mieux. Forcément, on a certaines attentes mais ce n’est pas par rapport aux autres, je pense que c’est d’abord par rapport à nous‐mêmes. »