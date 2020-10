Comme chaque jour, nous sélectionnons les duels qui nous semblent les plus attractifs. On aura bien sur les yeux rivés sur le match de Fiona Ferro qui nous a séduit face à Rybakina. Elle affronte la Roumaine Tig, une joueuse qui aime la terre. Après une belle performance, il est toujours difficile de rester dans le rythme. On verra si Fiona parvient donc à passer ce cap.

Dans le même registre, on sera derrière Clara Burel face à Zhang même s’il nous semble que les forces en présence sont plutôt déséquilibrées tant la Chinoise joue vite, fort et avec précision.

Chez les garçons, Novak Djokovic devrait s’offrir une petite ballade face au Colombien De Galan. En revanche, le duel espagnol entre Carreno Busta et Bautista Agut mérite le déplacement. On suivra aussi la performance de Stefanos, et il sera intéressant de voir si le géant Anderson pourra inquiéter Rublev.

Ferro – Tig

Djokovic – De.Galan

Bautista Agut – Carreno Busta

Bedene – Tsitispas

Anderson – Rublev

Burel – Zhang

Carballes Baena – Dimitrov