On savait que la journée était « risquée » pour nos Bleus. Au final, il n’y a pas eu de miracle et la hiérarchie du classement a toujours été respectée sauf dans le cas d’Humbert qui le matin même déclarait chez nos confrères de l’Equipe qu’il adorait jouer sur terre. Face à l’Australien Polemans, inconnu au « bataillon », le Mosellan s’est contenté de mettre la balle dans le court, ce qui est une tactique un peu minimaliste. La sentence a suivi.

On notera que Richard Gasquet menait 5 à 2, double break dans le premier set avant de s’effondrer et que Gilles Simon a livré un match honorable face à Shapovalov, toujours aussi diabolique.

Pour Quantin Halys, la fin est tragique. Mené 3 à 0, double break contre lui dans l’ultime manche, il parvient à reprendre les commandes avant de sombrer à 6 partout 30A en tentant un smash amorti……

Côté succès, Fiona Ferro est bien seule, ça tombe bien parmi les joueuses tricolores, c’est elle qui semble la plus fraiche et surtout la plus « simple » à suivre…

Alors que le 2ème tour commence ce mercredi, il reste 4 joueurs tricolores dans le tableau hommes (Gaston, Paire, Bonzi, P2H) et pour l’instant quatre chez les filles (Cornet, Garcia, Ferro, Burel)…

PS : Ce texte a été écrit à 22H22 alors que Pauline Parmentier était encore sur le court.

F.Ferro (Fra, 49) – H.Watson (GBR, 56 ) : 7/6, 6/4

K.Mladenovic (Fra, 44) – L.Siegmund (All, 66) : 5/7, 3/6

H.Tan (Fra, 238) – D.Kasatkina (Russie, ) 6-2, 6-1

G.Simon (Fra, 54) – D. Shapovalov (Can, 11) : 2/6, 7/5, 5/7, 3/6

G.Barrère (Fra, 103) – G.Dimitrov (Bul, 20) : 3/6, 2/6, 1/6

Q.Halys (Fra, 202 ) – M.Giron (Etats-Unis,96 ) : 5/7, 6/3, 7/6, 3/6, 6/8

H.Mayot (Fra, 412) – Davidovich Fokina (Esp, 70) : 6/7, 3/6, 5/7

R.Gasquet (Fra, 50) – R.Bautista Agut (Esp, 10) : 7/6 6/2 6/1

U.Humbert (Fra, 38) – M.Polmans (Aus, 122) : 2/6, 2/6, 6/3, 3/6