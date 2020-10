Fiona Ferro sait où elle va. Qualifiée pour la première fois en huitièmes de finale d’un tournoi du Grand Chelem, la protégée d’Emmanuel Planque ne semble pas rassasiée, bien au contraire. Auteur d’une très belle prestation face à la Roumaine Tig, la 49e mondiale ne s’interdit rien.

« C’était un combat long et difficile. Elle ne donnait pas beaucoup de points et pratiquait un style de jeu totalement différent de mon adversaire précédent. Je suis très satisfaite de mon attitude, je suis resté très positive, je n’ai rien montré, je peux faire mieux en coup droit mais du coup j’ai encore un match pour m’améliorer. Je ne me fixe aucune limite. Le tournoi n’est pas terminée. Je suis déjà concentrée sur ma récupération et sur le prochain match. C’est très positif d’être à ce stade du tournoi mais ce n’est pas une fin en soi d’atteindre les huitièmes de finale », a déclaré une Fione Ferro ambitieuse et particulièrement concentrée.