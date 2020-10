Forcément déçue après une première manche de haut niveau où elle a totalement dominé son adversaire américaine, Fiona Ferro est revenue en conférence sur les raisons de sa défaite face à Sofia Kenin : « C’était un beau tournoi mais comme d’habitude je voudrais que ça dure plus longtemps. Au premier set je pensais avoir les cartes en main, j’avais l’impression d’avoir les clés, puis elle s’est mise à prendre la balle plus tôt et j’ai eu du mal à réagir. Je croyais en mes capacités de gagner, il m’a manqué du temps de réaction, notamment sur ses amorties. Elle a élevé son niveau de jeu contrairement à moi. Je n’ai eu qu’une semaine et demi raquette en main, ça m’aurait peut-être aidé physiquement, je n’avais pas les ressources physiques nécessaires pour en faire plus aujourd’hui », a déclaré la désormais numéro 1 française qui s’attendait à faire mieux dans ce Roland Garros.