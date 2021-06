Harmony Tan, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic et Fiona Ferro étaient les survi­vantes fran­çaise du tableau féminin. Mais aucune n’est parvenu à passer le 2e tour. Fiona s’est battu jusqu’au bout contre Jennifer Brady (4–6, 6–2, 5–7). À la fin du match, elle a avoué être surprise qu’au­cune fran­çaise ne se qualifie pour le 3e tour. Pourtant, aucune joueuse trico­lore n’est dans le top 50. Lorsque c’est arrivé en avril dernier, c’était la première fois depuis septembre 1986.

« Je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il n’y ait plus de Française à la fin deuxième tour, pour être honnête. Il faut faire mieux. C’est sûr que c’est un constat un peu triste d’avoir plus de fran­çaise dès le deuxième tour. Il faut se poser les bonnes ques­tions. Après, c’est dur de dresser un constat comme ça, surtout après une défaite de ma part. Moi, je sais qu’il va falloir retourner au travail pour être meilleure et faire mieux », a confié Fiona Ferro en confé­rence de presse.